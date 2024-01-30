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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), robotik kodlama ve grafik tasarım dersleri başlıyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin geleceğin dünyasını şekillendirecek mesleklerin temelini oluşturan robotik–kodlama kursları 5 Şubat’ta eğitime başlıyor.

8 hafta boyunca haftada 3 gün verilecek eğitimlere 10-15 yaş aralığında 75 kursiyer katılacak. Öğrenciler uzman eğitmenler eşliğinde yazımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini tasarıma dönüştürecekleri bir eğitim sürecinden geçecekler.

ASSİM kendi bünyesinde bulunan derneklere ise haftada 2 gün kendi broşür, afiş ve davetiyelerini tasarlayabilecekleri bir grafik tasarım eğitimi verecek. Bunun yanı sıra ASSİMjava, html, php gibi yazılımların içinde bulunduğu bir web tasarım dersi de başlattı. Web tasarım eğitimi 10 kişilik kontenjandan oluşurken herhangi bir süre kısıtlaması da bulunmuyor. Öğrenciler eğitimlerini tamamlayana ve yeterli seviyeye ulaşana dek haftada 1 gün olacak şekilde derslere devam edebilecek. Eğitim programının ardından öğrencilerin profesyonel düzeyde web tasarımı yapabilmeleri hedefleniyor.