Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 1 milyon liralık yatırımla yenilediği buz pisti, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gece yarısına kadar açık olacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin 450 metrekare genişliğinde, aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen Akdeniz’in ilk ve tek doğal buz pistinde Sevgililer Günü heyecan yaşanıyor.

Kırmızı kalpli balonlarla süslenen pist, 14 Şubat Cuma günü saat 24.00’e kadar açık olacak.

Müziğin ve romantik sürprizlerin eşlik edeceği bu özel günde, çiftler hem eğlencenin hem de aşkın keyfini çıkarabilecek.