Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, parklardaki oyun grupları zeminlerinde çocukları küçük kazalardan korumak için esnek kauçuk kaplamasına başladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi çocuk oyun parkları ve yürüyüş yollarını darbelere karşı dayanıklı, yaralanma riskini azaltan ve insan sağlıyla dost kauçukla kaplıyor.

Kısa adı EPDM olan ve solvent içermediği için insan sağlığına zararı olmadığı kanıtlanan esnek kauçuk kaplamayla çocukları diz, dirsek yaralanmaları gibi küçük kazalardan korunması amaçlanıyor. Muratpaşa Belediyesi,uygulamayı 271 parkta gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, aynı malzemeyi yürüyüş yollarında da kullandıklarını söyledi. Bugüne kadar 7 bin 122 metrekare yürüyüş yolunu esnek kauçukla kapladıklarını aktaran Bakan Uysal, “Parklarımızda ise şu ana için bin 255 metrekare alanı kapladık. Çalışma bittiğinde 22 bin metrekare alan kaplanmış olacak. Kullandığımız malzeme insan sağlığına dost olmasının yanı sıra aşınmaya ve yüksek hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasıyla da uzun ömürlü” dedi.