Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da mahallelerde düzenleyeceği geleneksel iftar programlarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirecek.ANTALYA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca belediye, ilçenin 55 mahallesinin sakinlerinigeleneksel iftar sofralarında buluşturacak. Toplu iftar programları, orucun ilk açılacağı gün 1 Mart Cumartesi, Bayındır, Meltem ve Soğuksu mahalleleri için Meltem pazar yerinde düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftarları, 3 Mart Pazartesi Varlık, Bahçeli ve Deniz mahallelerini bir araya getirecek.İftar programı, Varlık Mahallesi pazar yerinde gerçekleşecek. 4 Mart’ta ise Zerdalilik, Sinan, Haşimişcan ve Gençlik mahalle sakinleri, Başöğretmen Atatürk Okulu yanında oruçlarını açacaklar. Yenigün ve Kızılarık mahalleleri için iftar 5 Mart’ta Yenigün pazar yerinde gerçekleşecek.

Meydankavağı, Çaybaşı ve Demircikara mahalleleri 6 Mart’ta Meydankavağı açık pazar yerinde düzenlenecek iftarda bir araya gelirken 7 Mart’ta ise Engelsiz Kafe’de engelli dernekleri ve ASSİM dernekleri iftar sofrasında buluşacak. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Yaşlılar Günü kapsamında şehit aileleri, gaziler ve yaşlılara özel iftar programı da düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar sofralarında sunulan yemekler, yılın her günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve okul menüsü desteği sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. 50 binin üzerinde kent sakinini bir araya getirecek Ramazan programı, Etiler pazar yerinde kurulacak sofrayla son bulacak. Ramazan ayında belediye ayrıca gıda yardımlarına da devam edecek.