Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, ilçede yaşayanların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmesi için kafe konseptiyle başlattığı ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü, ilk haftasını tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Martı Gençlik Derneği (MAGEND) işbirliğiyle hayata geçirilen program, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’ndaki Kültür Kafe’de düzenleniyor. Katılımcıların İngilizce pratiği yaparak özgüven kazanmalarını amaçlayan kulüp, interaktif aktiviteler, tartışmalar ve grup çalışmalarıyla hem dil becerilerini hem de sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Program için kafede özel olarak oluşturulan “Language Lounge” köşesi, katılımcılara sıcak ve samimi bir ortam sunuyor. Gönüllülük esasına dayalı kulüp, büyük ilgi gördü ve yoğun başvuru aldı. Katılımcılar, yaş, cinsiyet ve dil seviyelerine göre belirlenerek gruplara ayrıldı.

Toplam dört hafta sürecek İngilizce Konuşma Kulübü, her çarşamba ve perşembe günleri 20.00-21.30 saatleri arasında Kültür Kafe’de devam edecek.