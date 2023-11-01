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Kreş öğretmenlerinden Öznur Ersan, “Çocuklarımızla birlikte bu seralarımızı yapmamız birlikte ekmemiz, çıkan ürünleri beraber toplamamız çocuklarımızın enerjilerini atmaları açısından güzel bir etkinlik oluyor” diye konuştu.

Çocuklar, can suyunu vermeyi de ihmal etmedi. Seralarını eken minik öğrenciler, ardından kreşin bahçesinde yiyecekleri biberleri bir sepete topladı.

Kreşin minik öğrencileri, ellerinde plastik kürekler ve tırmıklarla seraya girdi. Önce çapa yapıp toprağı havalandırdı ve ardından havuç tohumlarını toprakla buluşturdu.

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