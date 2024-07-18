Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TBMM’de komisyon görüşmeleri devam eden Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin “Ötanazi uygulamasını kabul etmiyoruz. Muratpaşa’mızda her canlının yaşam hakkına saygılıyız” dedi.ANTALYA (İGFA) - TBMM’de komisyon görüşmeleri devam eden Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin bir tepki de Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nden geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sokakta yaşayan köpeklerin uyutulmasını da içeren yasa teklifine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

‘Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat’ kampanyasına destek veren Başkan Uysal, çözümün ötanazi olmadığını, çözümün belediye hayvan bakımevlerinin şartlarının iyileştirilmesiyle mümkün olacağını paylaştı. Ötanazi uygulamasını kabul etmediklerini ifade eden Başkan Uysal, şunları kaydetti:

“Sokak hayvanları sorununun çözümü ötanazi uygulaması değil, belediyelerin bakımevi şartlarının iyileştirilmesi için desteklenmesi hayvan ticaretinin yasaklanması, üretimin kontrol altında tutulması, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme seferberliği yapılmasıyla mümkündür. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi devlet tarafından teşvik edilmelidir. Ötanazi uygulamasını kabul etmiyoruz. Muratpaşa’mızda her canlının yaşam hakkına saygılıyız.”