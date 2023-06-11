Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim desteği veren Ermenek Destek Eğitim Kurs Merkezi, mezun öğrencilerini pasta keserek uğurladı.ANTALYA (İGFA) -Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için 3 mahallede kurduğu destek eğitim kurs merkezlerinde mezuniyet heyecanı yaşanıyor.

Bu eğitim yılında 111 öğrenciyi LGS sınavına hazırlayan merkezlerden Ermenek Destek Eğitim Kurs Merkezi, 8’inci sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

Merkezin bahçesinde öğretmenleriyle birlikte pasta kesen öğrenciler, 26 Haziran’da açıklanacak sınav sonuçlarını büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.

Belediyenin Ermenek Mahallesi’yle birlikte Memurevleri ve Kızılarık mahallelerinde kurs merkezleri yer alıyor.

2014’te Kızılarık ve Ermenek, 2017’de ise Memurevleri mahallesindeki merkezler açıldı. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın yanı sıra ilk ve ortaokul çağındaki çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan merkezlerde robotik-kodlama başta olmak üzere yeni nesil eğitim sistemleri de uygulandı.