Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM), 10-14 yaşa yönelik verilecek robotik-kodlama eğitimi başvuruları başladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenecek kurs bu yıl 5 ayrı grup halinde gerçekleşecek.

Her grup 12 kişiden oluşacak. Toplam 16 saatten oluşan eğitimler 10.00-14.00 arasında 4 gün boyunca sürecek. ASSİM Teknoloji Merkezi tarafından verilecek kursta öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini tasarıma dönüştürecekleri bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitim içeriğinde code.org, scratch ile programlama, mBot eğitim robotu programlama, tinkercad ile 3D tasarım oluşturma ve Arduino ile bait devre kullanımı yer alıyor.

Robotik-kodlama kursuna katılmak isteyenlerin başvurularını 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden oluşturmaları gerekiyor. Kontenjanların tamamlanmasının ardından ise 29 Temmuz’da ilk grubun eğitimleri başlayacak.