Antalya Muratpaşa Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin güvenliğini artırmak amacıyla “Sevgi İzi” projesine destek verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaybolma riski taşıyan kişilerin hızla bulunmasını sağlayan bir güvenlik önlemi olarak dikkat çeken Sevgi İzi, özel gereksinimli bireylerin ciltlerine uygulanan bir dövme işlemidir.

Benzersiz bir kod ve numara içeren bu iz, yalnızca emniyet güçlerinin erişebildiği özel bir veri tabanında saklanmaktadır. Herhangi bir kaybolma durumunda, polis bu kodu okuyarak kişinin kimlik bilgilerine ve aile iletişim detaylarına anında ulaşabilmektedir.

Antalya’da proje Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Spayk Dövme Stüdyosu'nun gönüllü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Sevgi İzi uygulamasından yararlanan Dilek Tunç, işlemin acısız ve konforlu geçtiğini belirterek, "Kendimi daha güvende hissediyorum. Bu hizmet için Muratpaşa Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'a minnettarım" dedi. Oğlu için uygulamayı tercih eden Derya İşbilir ise, "Uzun zamandır böyle bir çözüm arıyorduk. Belediyemizin bu hizmeti ücretsiz sunması, birçok aile için büyük bir destek oldu" şeklinde konuştu.