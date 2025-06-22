Antalya’da Muratpaşa ilçe sakinlerinin günün her saatinde ulaşabildiği 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi mayıs ayında 21 bin 478 çağrıyı yanıtladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, 2014 yılından bu yana çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanallarıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturuyor.

Mayıs ayında 7/24 hizmet veren 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı 21 bin 478 kez çaldı. Bu aramalardan 12 bin 314 tanesi kayıt altına alındı.

Başvuruların titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Muratpaşa’nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba’dangeldi.

Bin 265 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi’ni, 719 başvuru ile Çağlayan Mahallesi ve 658 başvuru ile Fener Mahallesi takip etti.