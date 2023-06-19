Antalya’da gençler biten eğitim yılının stresini Muratpaşa Belediyesi’nin Yüksek Sadakat konseriyle attı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde gençler, grubun şarkılarını eşlik etti.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarını yılsonu sergisi Yüksek Sadakat konseriyle sona erdi.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konser, belediyenin kurslarından mezun olan kursiyerlerle yorucu bir eğitim yılını geride bırakan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter döken öğrencileri buluşturdu. Konserde, gençler Yüksek Sadakat şarkılarına eşlik edip yılın stresini attı.

Başkan Uysal, gecede konuşmasına meydanı dolduran gençleri “Genç komşularım, genç dostlarım” diye selamlayarak başladı. Uysal, “Bizim kuşak çok başarılı olamadı. Kişi başına milli gelir 8 bin dolar. Siz bunu 30 bin dolar yapacaksınız. Baskıcı, otoriter ortamlarda yaşıyoruz. Bunu özgürlükçü, demokratik ortama siz çevireceksiniz. Bun inanıyorum. Biz dünyayla iyilikte rekabet edecek ortam oluşturamadık. Siz bunu oluşturacaksınız” diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasının ardından gruba teşekkür çiçeği takdim etti.