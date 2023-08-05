Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz spor okullarında boksa başlayan yaşayan 14 yaşındaki Büşra Daşkın, altın madalyalı bir sporcu oldu. Türkiye şampiyonu olan Daşkın, şimdi milli formayla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin yaz spor okullarında boksa başlayan yaşayan 14 yaşındaki Büşra Daşkın, 2 yıl önce, internette aynı zamanda Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam hareketi olan ‘Sağlıklı Muratpaşa’ projesinin spor okulları programını keşfetti. Yaz dönemi için kickboks kursuna kayıt yaptıran Daşkın, antrenmanlara başladı.

Ancak antrenörü Hasan Altuntaş, onun boksta daha iyi olacağını düşünerek branşını değiştirdi. Daşkın, o yıl giydiği boks eldivenleri bir daha çıkarmadı ve geçen yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonasında çeyrek finale çıktı. Boksa başladığı 2’nci yılda Daşkın, bu kez 15-23 Temmuz arasında Kars'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ringe çıktı.

412 Erkek ve 221 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada Daşkın, 40 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu. Artık altın madalyalı şampiyon bir sporcu olan Daşkın, elde ettiği başarıyla ay yıldızlı milli formayı giymeye de hak kazandı. Daşkın, şimdi 15 Ağustos’ta başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkesi için mücadele edecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin yaz dönemi spor okullarında başladığı boksla hayatı değişen Daşkın, amacının Avrupa şampiyonu olup gidebileceği en üst noktaya çıkmak olduğunu söyledi. Başkan Uysal’ı da ziyaret etti. Sporcu, Başkan Uysal’a başarıları dolayısıyla teşekkür ederken hedeflerini anlattı.