Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden ilçe sakinlerinin oyuna sunduğunu belediyenin 3 milyar 301 milyon 814 bin liralık 2024 yılı tahmini bütçesi, yüzde 87.03’lük oyla kabul edildi. Oylamaya, 10 bin 551 kişi katıldı.ANTALYA (İGFA) - MuratpaşaBelediye Başkanı Ümit Uysal, dijitalleşmenin kamu yönetiminden gündelik yaşama geleneksel yapıları değiştirip dönüştürdüğünü söyledi.

Başkan Uysal, “2020'de uygulamaya aldığımız Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'yle, Muratpaşa'daartık daha çok konuşup daha çok bir araya geliyor, daha çok tartışıp kararlarımızı hep birlikte alıyoruz” diye konuştu. Bu çerçevede Muratpaşa’da 2021’den itibaren belediye bütçesini komsmeclisi.com üzerinden oya sunduklarını belirten Uysal, bütçe burada oylanıp kabul edildikten sonra belediye meclis gündemine aldıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 2024 bütçesi için başlattığı oylama hafta içinde tamamlandı. Muratpaşa sakinleri, 7 başlıkta sınıflandırılan 3 milyar 301 milyon 814 bin liralık bütçe için oy kullandı. Oylamaya internet üzerinden 10 bin 551 kişi katıldı. Bütçe yüzde 87.03’lük oy oranıyla kabul edildi.

Kabul edilen bütçede, temel yatırım ve üretim hizmetleri için 1 milyar 374 milyon 261 bin lira ayrıldı. Gelir eşitsizliği ile mücadele hizmetleri içinse 441 milyon 558 bin lira ödenek bütçede yer aldı. Toplum Sağlığı ve çevre hizmetleri için ayrılan bütçe 161 milyon 359 bin lira olurken kent tanıtımı, toplumsal birliktelik ve kültür sanat hizmetleri için ayrılan 2024 bütçesi ise 89 milyon 930 bin lira oldu.

Halkla ilişkiler ve komşuluk hizmetleri için 128 milyon 431 bin lira bütçe öngörülürken kent kimliğine uygun insan odaklı projeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak kent estetiği tasarım ve dönüşüm hizmetleri için 110 milyon 215 bin lira bütçe oluşturuldu. Diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri için 996 milyon 60 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.