Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hamur yoğurma makinesi dağıtımlarına devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - “Unu sizden yoğurması bizden” kampanyası kapsamında Serik’te 10 mahalle ve 2 kadın kooperatifine hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Kadınlara yönelik projelerine devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınları da unutmuyor. Kadınlar için oldukça zahmetli ve zor olan hamur yoğurma işini kolaylaştırmak ve destek olmak amacıyla kırsal mahallelerde hamur yoğurma makinesi dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Serikli Kadınlardan Teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Serik’te talepte bulunan 10 mahalleye ve 2 kadın kooperatifine hamur yoğurma makinesi hibe edildi. Son derece zahmetli olan hamur işlemini kolaylaştırıp, kadınların vaktinden de tasarruf etmesini sağlayan bu yardım için Serikli kadınlar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Yaşlılıktan hamur yoğuramaz hale geldiklerini söyleyen Serikli kadınlar “Çok yoruluyorduk. Dizlerimizden, kollarımızın ağrısından hamur yoğuramıyorduk. Hamur yoğurulduktan sonra biz geri kalan hepsini yaparız. Hamuru açarız ekmeğimizi, yufkamızı yaparız. Muhittin Başkanımıza bizleri düşündüğü için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kadınlar İçin Kolaylık

Kırsal mahallelerde hamur karma makinelerinin büyük önem arz ettiğini belirten Serik Etler Mahalle Muhtarı Adil Şimşek, genç nüfusun ilçeye göçtüğünü mahallede yaşlı nüfusun kaldığını söyledi. Hamur yoğurmanın zahmetli bir iş olduğuna değinen Muhtar Şimşek, “Çoğu zaman hamuru yoğurtmak için 30 km ötedeki Abdurrahmanlar’a götürüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyemize müracaat ettik Muhittin Başkanımız da hemen makineyi göndermiş. Teşekkür ederiz” dedi.

Kooperatiflere Destek

Talep ettiği hamur yoğurma makinesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından teslime dilen S.S. Serik Kadın Girişimi Kooperatifi üyesi Ayşe Ergül de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hamur yoğurma makinesi hibesinin kendileri için büyük bir anlam ve önem taşıdığını söyledi. Ergül şöyle konuştu: “Kendi çabalarımızla maddi destek görmeden bu zamana kadar geldik. Hamur işleri yapıp satıyoruz. Erişte hamuru çok sert bir hamur olduğu için ona güç lazım. Çok zorlanıyorduk. Makinemiz geldi. Vakit kaybı olmadan daha az yorularak hamurumuzu hazırlayacağız.”