Antalya Sinema Derneği Başkanlığına Okan Dilek seçildi. Yapılan Genel Kurul sonrasında tek liste ile gidilen seçimde Okan Dilek Başkanlık görevine getirildi.ANTALYA (İGFA) - Kurulduğu günden itibaren Antalya’da birçok önemli projenin altına imza atan Antalya Sinema Derneği uzun süredir proje sessizliğini sonlandırıyor. Yapılan 3. Olağan genel kurulda Okan Dilek başkanlığa seçilip çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Dilek, “Önceki yönetim ve başkanlık görevini sürdürmüş olan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 2014 yılından beri üyesi olduğum derneğimizde şimdi daha aktif bir görev yüklenmiş bulunmaktayız. Yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Antalya’nın sinema kimliğine ivme katmayı sürdüreceğiz. Projelerimizin arasında ve en önemlisi AB projelerini hızlı bir şekilde hayata geçirmek olacak.“ dedi.

Dilek, Antalya’nın dev bir açık hava stüdyosu olduğunu ve bu coğrafyadan faydalanmak isteyen yapımcılar, organizasyonlar ile yakın temas içinde bulunacaklarını aktardı. Dilek, Antalya’da sinemaya değer kazandırmak için canı gönülden hizmet veren cast ajansları ve oyuncu atölyelerinin değerli insanları ile bir araya gelerek sinemaya merak salan genç yeteneklerin umutlarının çalınmaması için çaba göstereceklerini belirtti

Tiyatro çalışmalarını devam ettiren Dilek, Antalya’da çekimleri devam eden dizi ve sinema filmlerinde de kısa roller ile tecrübesini pekiştirmeyi sürdürüyor. Dilek, derneğin faaliyet ve çalışmalarını sosyal medya adreslerinden de takip edilebileceğini belirti. Dilek, yeni yönetim kurulunun birbirinden değerli isimlerden oluştuğunu da sözlerine ekledi

Antalya Sinema Derneği yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor: Okan Dilek, Kenan Değer, Deniz Akgün, Ersin Bekler, Jale Şimşek.