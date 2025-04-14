Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı’da altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Elmalı’nın tarihi mahallelerinde gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları ile alt yapı sorunları çözülüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’nın altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için başlattığı alt yapı yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor. İçme suyu yenileme hatları ile birlikte sürdürülen kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında Toklular mahallesinde 1000 metrelik hat yenileniyor. Üç mahallenin birleştiği Pınarbaşı mevkiinden başlayan çalışmalardan vatandaşlar büyük memnuniyet duyuyor.

3 MAHALLE’NİN BİRLEŞTİĞİ BİR NOKTA

Altyapı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram “ASAT Genel Müdürlüğü’müzün Elmalı ilçemizdeki alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toklular mahallesi Pınarbaşı mevkiinde üç mahallemizin kesiştiği noktada kanalizasyon alt yapı çalışması yapıyoruz. Eskimiş 1 kilometrelik kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Eski büzlerin çökmesi ve sık sık yaşanan arızaları bu çalışmalar ile bertaraf edeceğiz” dedi.

VATANDAŞ MEMNUNİYET DUYUYOR

Çalışmalardan duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle sakini Özlem Gülenay ise ”Kanalizasyon hatlarının patlaması sonucu sokağımızda evimizin önünde rahatsız eden pis koku ve atıklar oluşuyordu. Sık sık sokağımızda çökmelerde meydana gelmeye başlamıştı. Elmalı’nın en eski yerleşim yerlerinden birisinde yaşıyoruz. Bu nedenle çok sorunlar yaşadık. Çocuklarımız var, insan sağlığı için tehlikeli bir durumdu. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarından çok memnunum. İçtiğimiz sudan sokaklarımıza kadar hijyen artacak. Başkanımız Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Toklular Mahalle Muhtarı Fatih Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, şöyle konuştu; “Mahallemizde eskimiş altyapılardan dolayı sürekli bir kaçak ve arıza sorunu ardı. Yollara patlamalar ve kaçaklardan dolayı taşan atık suyundan dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Yenilenen bu hatta bölgenin en önemli hatlarından birisi. Taleplerimizi hızlı bir şekilde yerine getiren Büyükşehir Belediyemize ve Muhittin Böcek Başkanımıza mahallelimiz adına çok teşekkür ederim. Mahallemiz ve Elmalı için hayırlı uğurlu olsun.”