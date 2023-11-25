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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, 13.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde konuştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turizm Geliştirme Ajansı payı ve konaklama vergisi adı altında milyar doların üzerinde toplanan kaynağa en büyük katkıyı Antalya’nın yaptığına dikkat çekerek, “Yerleşik nüfusla 28 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 688 bin kişiye göre pay almaktayız. Büyükşehir Belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan alması gerekmektedir. Bu para Antalya’nındır, Antalyalının olmalıdır” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” ana temasıyla düzenlenen 13. Resort Turizm kongresi başladı. Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Milletvekilleri, TÜROFED, AKTOB ve TÜRSAB, Turizm Yatırımcılar Birliği Başkanları, STK Başkanları, Oda Başkanları, yurtiçi ve yurtdışından gelen turizmciler ile sektör temsilcileri katıldı.

TAM BİR TAKIM OYUNU SERGİLEDİK

Kongrenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya olarak böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, turizmin, Türkiye’nin uluslararası arenada en rekabetçi olduğu alan olduğuna dikkat çekti. Başkan Böcek, “Bunun en net şekilde görüldüğü durum pandemi sonrasıdır. Dünyada en hızlı geri dönüşü gerçekleştiren destinasyonların başında ülkemiz ve Antalya gelmektedir. Bu başarıyı değerli yatırımcılar, işletmeciler, sektör emekçileri, sivil toplum örgütleri ve kamu kesiminde başta kültür ve turizm bakanlığı, valilikler ve biz yerel yöneticiler olarak tam bir takım oyunu sergileyerek başardık” dedi.

TURİST SAYISI TARİHİ REKORA KOŞUYOR

2023 yılının sonuna yaklaşırken Türkiye’nin ve Antalya’nın turizmde rekorların kırıldığı bir yılı yaşayacağına dikkat çeken Başkan Böcek, Antalya’ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini, yılsonunda 16 milyon ile tarihi bir rekora ulaşmasının beklendiğini açıkladı. “Ülkemiz yılsonu hedefi olan 56 milyar dolar gelir hedefine emin adımlar ile yürümektedir” diyen Başkan Muhittin Böcek şöyle konuştu: “Antalya’mız nitelikli yatak kapasitesi ve özverili hizmet anlayışıyla ülkemizdeki gecelemenin yaklaşık %45 ‘ini gerçekleştirerek en büyük katkıyı sağlamaktadır. Öte yandan Antalya’nın yerli yabancı yoğun göçe maruz kalması ve 25 milyonun üzerinde yani nüfusunun 10 katı düzeyinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir.”

OTOBAN VE HIZLI TREN ÇAĞRISINDA BULUNDU

Ulaşım, altyapı ve çevre yönetiminde artan iş yükünün yaşanan sorunların başında geldiğine vurgu yapan Başkan Böcek, Antalya’nın Türkiye’nin nüfusuna göre en fazla araç sayısına sahip şehir olduğunu belirtti. “Genişletilen yollar, yapılan köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşım araçları ve tamamlanan 3. Etap raylı sistem ile ulaşıma önemli katkılar sağlıyoruz” diyen Başkan Böcek, 18 km’lik 4. Etap Konyaaltı-Varsak Raylı Sistem Hattının yapımına çok yakında başlanacağını açıkladı. Hattın 5,5 km’sinin 30 metre yeraltından geçeceğini ve trafiğe engel olmayacağını söyleyen Başkan Böcek, 22 km’lik 5. Etap Konyaaltı-Lara-Kundu Raylı Sistem Hattı için de çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan Antalyalılar adına Antalya-Alanya otoban ve hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesi, çevreyollarının tamamlanması konusunda destek istedi. Sürdürülebilir bir çevre için altyapı yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, Serik ve Kemer Merkezi Arıtma Tesislerinin yenilenmesi için Kültür ve Turizm Bakanı ile işbirliği protokolü yapıldığını belirterek, “Serik’te atık su gelirimizi 20 yıl, Kemer’de 27 yıl süresince bakanlığımıza devrettik. İşbirliğimiz ile arıtma tesislerimizi tamamlıyoruz” diye konuştu.

BU PARA ANTALYA’NINDIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Geliştirme Ajansını kurduğunu ve konaklama vergisiyle hiçbir sektörün yapamadığı kaynağın yaratıldığını söyleyen Başkan Böcek şunları söyledi: “Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya sloganıyla çıktığımız yolda, doğal eşikleri ve iklim değişikliğini sürdürülebilirlik prensibiyle ele alan geleceğin turizm şehri Antalya’yı ortak akılla planlamalı ve çalışmalarımızı birlikte yürütmeliyiz. Turizm Geliştirme Ajansı payı ve konaklama vergisi adı altında milyar doların üzerinde toplanan kaynağa en büyük katkıyı Antalya’mız yapmaktadır. Yerleşik nüfusla 28 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 688 bin kişiye göre pay almaktayız. Büyükşehir Belediyemizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Özelikle Sayın Bakanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bu para Antalya’nındır, Antalyalının olmalıdır.”