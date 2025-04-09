Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kaleiçi bölgesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında ulaşımı sağlayan Yat Limanı'ndaki asansörde geniş çaplı bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm şehri Antalya’da her gün binlerce yerli ve yabancı kişinin kullandığı Cumhuriyet Meydanı ile Yat Limanı arasında ulaşımı sağlayan asansörü bakıma aldı.

Çalışmalar sırasında güvenli bir koridor oluşturularak, asansörün kullanımına devam edilmesi sağlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği teknik incelemelerde çelik plakada zamana bağlı korozyondan kaynaklı deformasyon olduğu tespit edildi. Daha kapsamlı inceleme yapmak, eksiklerin tespiti ve tamiri için sertifikalı ve statik projeli tam güvenlikli iş iskelesi kurularak çalışmalara başlandı.

BAKIM ÇALIŞMASI KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK

İskele kurulumunun ardından çelik platformda bütün civatalar, kaynak dikişleri ve diğer çelik yapı bileşenleri tek tek titizlikler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda korozyona uğradığı tespit edilen civatalar ve çelik yapı elamanları yenileri ile değiştirildi. Korozyona uğrayan bütün bileşenler temizlenerek pastan arındırıldı. Bütün taşıyıcı elemanlara iki kat çift bileşenli solvent bazlı epoksi astar sürülüp üzerine iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılmıştır. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kaleiçi bölgesi ile Yat Limanı arasında ulaşımı kolaylaştıran asansörde titizlikle yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

KALEİÇİ ESNAFI MEMNUN

Bölgede bulunan işletme sahipleri, asansörün özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler için büyük kolaylık sağladığını belirterek, kullanımının bölge turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tophane Çay Bahçesi’nden Yat Limanı’na inişi kolaylaştıran ve 37 metre yükseklikte bulunan asansör, aynı zamanda Antalya’nın eşsiz deniz manzarası ve tarihi Kaleiçi siluetiyle ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeyi tercih ettiği önemli bir nokta olma özelliğini taşıyor.