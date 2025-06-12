Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır ve Güzle Mahallelerinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüyor.ANTALYA (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşması amacıyla sürdürülen projede, kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yenilenerek, yeni içme suyu hatları da inşa ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Güzle Mahallesi’nde eski isale ve şebeke hattını yenileyerek toplam 13.5 kilometrelik çalışmayı tamamladı. Yazır Mahallesi’nde ise mevcut hattın baştan sona yenilenmesiyle 14.5 kilometrelik yeni isale hattı çalışmalarına devam ediliyor.

ASAT, bu çalışmalarda dünya standartlarında ve çeşitli çaplarda HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) borular kullanarak uzun ömürlü ve dayanıklı altyapılar oluşturuyor. Yapılan çalışmalarla hem bölgedeki içme suyu kalitesinin artırılması hem de fazla olan suyun şebekeye kazandırılarak kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. ASAT yetkilileri, bu altyapı yatırımıyla birlikte bölgedeki su sıkıntısının uzun vadeli çözüme kavuşacağını söyledi.