Antalya’nın Manavgat ilçesinde zincir markette kasiyer olarak çalışan ve ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Seranur Şahin’in arkadaşının evinde olduğu belirlendi.

Aşağı Pazarcı Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan Seranur Şahin’in ailesi, pazar sabahı kasiyer olarak çalıştığı işyerine gitmek için evden ayrılan kızlarının akşam eve gelmemesi üzerine Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Sosyal medya ve basın yayın organlarında genç kızın kayıp olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından ailesini arayan genç kızın, biraz bunaldığını, dinlenmek için bir arkadaşında kaldığını söylediği bildirildi.