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Olay, Aksaz Mahallesi çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükran Akgül, Hikmet Akgül ve Ahmet Emir Akgül’ün içerisinde bulunduğu çadırın içerisine 07 ACM 428 plakalı aracın girmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralıları çadırın içerisine giren araçla Şahin Akgül, tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahin Akgül, kazanın; 2 yaşındaki M.Ş.A. isimli çocuğun içerisinde oynadığı sırada aracın çalışarak hareket etmesi sonucunda meydana geldiğini söyledi.

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