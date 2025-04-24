Antalya’nın kalbinde yer alan ve 40 yıldır imar sorununun çözüme kavuşmasını bekleyen Kırcami, artık inşaata hazır hale geliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, uzun yıllardır süren mücadelenin ardından Kırcami imar planını hayata geçirmeye başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kırcami'de imar çapımızı, inşaat ruhsatımızı alabilir duruma geldik” diyerek Kırcami sakinlerine müjdeli haberi vermişti. Şimdi ise, imar planının uygulanması için ilk somut adım atıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sorumluluğunda bulunan yaklaşık 120 kilometrelik cadde ve sokak açma çalışmalarına Doğuyaka Mahallesi’nden başladı. Yol çalışmaları tamamlandıkça, parsellerin ruhsatlandırılması mümkün hale gelecek.

1481 futbol sahası büyüklüğündeki alanda başlayan bu yeni dönemle birlikte Kırcami, depreme dayanıklı yapıları, çözülmüş trafik sorunları, yeşil alanları, parkları ve meydanlarıyla Antalya’nın geleceğe açılan kapısı olacak.

Belediye yetkilileri, sürecin sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için bölge sakinlerinin yol güzergahındaki plastik ve cam seraların kaldırılmasının, yapıların temizlenmesinin ruhsatlandırma sürecinin hızlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.