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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya’da sel sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.ANTALYA (İGFA) - AFAD İl Müdürlüğündeki Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlenen basın toplantısına İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu konuşmasında ilk olarak 24 saatte Kepez'e 372 kilogram, Muratpaşa'ya 277 kilogram, Döşemealtı'na ise 69 kilogram metrekare başına yağış düştüğünü belirtti. Yağışların bugün saat 18.00’e kadar yoğun şekilde devam edeceğini belirten Karaloğlu, yarın saat 12.00’ye kadar ise etkisini azaltarak süreceğini dile getirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam ihbar sayısının 5 bin civarında olduğunu söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, “Bunun 2 bin 493'ü su basmasıyla ilgili. Hem konutların hem iş yerlerinin hem de kamu binalarının su baskınıyla ilgili ihbar sayısı. Bunların büyük bir kısmına müdahale edildi. Şu anda 426 noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah gün içerisinde bu kalan 426 noktadaki su tahliye çalışmalarımızı da tamamlarız diye temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıyasettin Keyhüsrav Kavşağı'ndaki alt geçitte suya ve balçığa giren otomobilinde hayatını kaybeden Halil Yıldız’ın yakınlarına başsağlığı dileyen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 3 kişinin de su baskınları sebebiyle hafif şekilde yaralandığını ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu şunları kaydetti:

“Tarımsal alanda 211 çiftçimizin 1200 dekarlık alanda, özellikle Aksu bölgesinde sera zararı var. Bölgede şu anda su olduğu için tarımsal alanlardaki zarar tespit çalışmalarına başlayamadık. Suların çekilmesini bekliyoruz. Yine 14 küçükbaş hayvanın telef olduğuyla ilgili raporumuz var.”

ÇALIŞMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Kepez Devlet Hastanesi'nde de dün sabah saatlerinde ciddi bir su baskını yaşandığını ve hızlı bir şekilde sorunun giderilerek vatandaşlara hizmet vermeye devam edildiğini dile getiren Karaloğlu; öğrenci yurtları, okul binaları, semt polikliniği gibi alanlardaki sorunların da giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ayrıca Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde dün ve bugün eğitime ara verildiğini belirterek okullardaki sorunların giderilmesi durumunda yarın eğitime devam edileceğini ifade etti.

Çallı ve Demokrasi kavşaklarındaki battı çıktılarda su tahliyesi çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Günün sonunda iki kavşağın da su tahliyelerini tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalı Kavşağı'ndaki su birikintisi dolayısıyla Kepez-Üniversite tramvay hattı şu anda çalışmıyor. Gün içerisinde oradaki su tahliyesinden sonra inşallah kentin tramvay hattını da Büyükşehir Belediyesi tekrar hizmete alır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

26 VATANDAŞ GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNE TAHLİYE EDİLDİ

Karaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün 360 kişilik bir heyet ile sahadalar. Vatandaşlarımızın hem iş yerlerinde hem de konutlarında su baskını dolayısıyla oluşan zararların tespit ile ilgili çalışmalara bugün de devam edecekler. Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Afet Hasar Tespit Komisyonu var. Onlar da 50 kişilik bir ekiple sahada çalışmalarına devam ediyor. Dün bir binanın zemininde çökme meydana gelmesi dolayısıyla apartman boşaltıldı. Orada yaşayan 26 vatandaşımız da geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. O bina ile ilgili bugün hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklar. Binanın yapısal sorunu var mı yok mu ona bakılacak. Kısmi aboneliklerle ilgili sıkıntı olabilir ama mahallelerde genel olarak enerji ve haberleşme sorunu yok. Kentin genelinde de bir ulaşım sorunu yok. Onlar da çözülmüş oldu. En çok yoğunlaştığımız konu su tahliyesini yaptığımız 426 iş yeri ve konuttaki çalışmaları gün içerisinde tamamlayarak vatandaşın hasar tespitlerini belirlemek ve AFAD olarak vatandaşımıza ne yapabileceğimizin kararını vermek."

Konuşmasında Karayolları Bölge Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve orman ekiplerinin de sahada çalıştığını ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ve ASAT ekiplerinin de sahada çalışma yaptığını, DSİ ekiplerinin de Ankara'dan getirilen motopomplar ile Demokrasi ve Çallı kavşaklarında su tahliyesi yaptığını kaydetti.

20 MİLYON LİRALIK ACİL ÖDENEK GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından 20 milyon lira acil ödenek gönderildiğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

“STK'lar ile Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen binin üzerinde AFAD gönüllüsü yaralarını sarmak için çalışıyor. Gönüllüler ev ve iş yeri temizliğinde destek oluyor. Vatandaşların bütün sorunları çözülmeden sahadan çekilmeyeceğiz. Bu çalışmalar vatandaşın sorunları bitinceye kadar devam edecek. Battı çıktılar şehirler için ihtiyaçtır. Sizin bütün planlamanızın üstünde bir yağış yağdıysa, buralarda suyun birikmesi kaçınılmaz oluyor. Doğruydu yanlıştı bilemeyiz, biz teknik insanlar değiliz. Battı çıktı olmayan bölgelerde de çok su birikintileri var. 24 saatte 372 kilogram yağıştan bahsediyoruz. Olağanüstü bir durum. Burada birbirimizi suçlamaktansa ortaya çıkan durumu vatandaşın lehine hızlıca çözmeliyiz. Şu an tartışma zamanı değil problemi çözme zamanı. Vatandaşı rahatlatma zamanı.”