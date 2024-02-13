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Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 5 ilçede okulların tatil edildiği duyuruldu. Antalya'daki şiddetli yağışın Çarşamba günü de sürmesi bekleniyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Valiliği, 5 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu.

Hatırlanacağı gibi Antalya’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, seli de beraberinde getirmiş, yollarda su birikintilerinin oluştuğu Antalya'da çok sayıda araç suya gömüldü.

Kepez’de alt geçitte mahsur kalan araçta bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde halen devam eden hava koşulları dolayısıyla eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 14 Şubat Çarşamba tarihi itibariyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da 5 merkez ilçedeki eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilik ayrıca kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personellerini 1 gün idari izinli saydı.