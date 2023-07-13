662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Altın Kemer’i bir kez daha Antalya'ya kazandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek Antalya’ya gelişinde coşkuyla karşılandı.ANTALYA (İGFA) - 662’inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde de tarih yazan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başpehlivanları için karşılama töreni düzenlendi. Döşemealtı ilçesi girişinde güreş severler tarafından coşkuyla karşılanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, otobüs üzerinden Antalya halkını selamladı. Antalyalılar da evlerin balkonlarından, yol kenarından konvoy güzergahı boyunca güreşçileri taşıyan otobüse sevgi gösterilerinde bulundu. Antalyalıların alkışları eşliğinde konvoyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Zeybek ve diğer güreşçileri Başkan Muhittin Böcek karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törene, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Kırkpınar İkincisi İsmail Balaban, güreş ağaları, Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile çok sayıda güreş sever katıldı.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA ALTIN KEMER ANTALYA’DA

Altın Kemer karşılama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 yıldır ata sporu güreşe destek verdiğini söyledi. Böcek, Antalya’ya Altın Kemer mutluluğunu bir kez daha yaşatan Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar İkincisi İsmail Balaban ve Antalya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün güreşçilerini kutladı. Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde 2006 yılında Osman Aynur, 2013 ve 2017 yıllarında İsmail Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2019’da Ali Gürbüz ve 2022’de Mustafa Taş ile Antalya’ya Altın Kemer getirdiklerini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, “2023’te, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Antalya’mıza bir kez daha Altın Kemeri getirdik. Yusuf Can kardeşimi gözlerinden öpüyorum. Önümüzdeki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu desteklemeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ALTIN HEDİYE ETTİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü hatırlatan Başkan Böcek, “Bu yiğitlerin hepsi çok ahlaklı. Anne babalarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2024’te halkımızın desteğiyle Altın Kemer’i yine Antalya’mıza getirmek için çalışacağız” dedi. Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban’la Kırkpınar Kupasını kaldıran Başkan Böcek, törenin sonunda pehlivanlara altın hediye etti. Ardından Başkan Böcek, pehlivanlar ve protokol ile birlikte halkı selamladı. Başkan Muhittin Böcek, daha sonra pehlivanları makamında ağırladı.