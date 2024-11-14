Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, marketlerde litresi 50 liraya ulaşan ayçiçek gibi bitkisel yağın atığını 19 liradan geri alıyor. Belediyenin Çevreci Komşu Kart projesiyle Ekim ayında 3 bin 962 litre atık yağ toplanırken ödenen ücret 75 bin 282 lira oldu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi ev ekonomisine katkı sağlarken doğayı da koruyor. Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri ekim ayında ayrıştırıp biriktirdikleri 110 bin 875 kilogram atık karşılığında 93 bin 330 lira kazandı.

Nisan 2016’dan bu yana devam eden proje, atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlarken bu sayede 177 bin 132 ağacı kesilmekten kurtardı. Projeyle ayrıca bugüne kadar karbondioksit salınımı 704 bin 238 kilogram azaltıldı, kesilmekten kurtarılan ağaçlar 44 milyon 282 bin 987 kişiye oksijen oldu.Ekonomik zorlukların artmasıyla küçük tasarruflarla hane gelirine katkı sağlamak isteyen 102 aile daha ekimde sisteme dahil oldu. Çevreci Komşu Kart’ı kullanan aile sayısı 17 bin 549’a ulaştı.

Sadece cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıklar değil Muratpaşa’da elektronik, tekstil ve bitkisel atık yağlar da Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanıyor. Projeyle marketlerde litresi 50 liraya ulaşan ayçiçek gibi bitkisel yağların atığı 19 liradan geri alınıyor. Belediyenin Çevreci Komşu Kart projesiyle ekim ayında 3 bin 962 litre atık yağ toplanırken ödenen ücret 75 bin 282 lira oldu.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart’la 8 yıl içinde 24 milyon 333 bin 472 kilogram atık ev ev toplandı. Toplanan atık karşılığında 11 milyon 388 bin 453 lira kartlara yüklendi. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.Çevreci Komşu Kart, ev ekonomileri için bugüne kadar hiç var olmayan bir kaynak yaratırken kesilmekten kurtardığı ağaçlarla doğayı korudu, nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak ekonomik değer yarattı.

