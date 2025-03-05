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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören vatandaşların polis ve 112 acil sağlık ekiplerine ihbar etmesi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaralandı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kaza, Alanya çevre yolunda meydana geldi. Henüz adı belirlenemeyen yabancı plakalı kadın sürücü, yayaya çarptı.

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