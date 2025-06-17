Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yeni ‘Mete Gazoz’lar yetiştirmek için Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde 8-15 yaş grubu çocuklara yönelik başlangıç ve orta seviye okçuluk kursu açıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Sağlıklı Muratpaşa Hareketi kapsamında en büyük organizasyonlarından biri olan yaz dönemi spor okulları başlıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik 23 branşta düzenlenecek kurslara kayıtlar, belediyenin resmi internet sitesi muratpasa-bld.gov.tr üzerinden yapılabiliyor.

Bu yaz futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol, cimnastik, karate, kickboks, boks, judo, badminton, squash, güreş, masa tenisi, satranç, yüzme, buz pateni, fitness, beceri ve koordinasyon, su cimnastiği, pilates, aerobik ve çocuk zumba branşlarında eğitimler verilecek.

Muratpaşa Belediyesi ayrıca Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde, 8-15 yaş grubu çocuklar için başlangıç ve orta seviye okçuluk kursları düzenliyor. Başlangıç seviyesi dersleri, pazartesi ve çarşamba günleri saat 17.00–18.00 arasında 12–15 yaş, 18.00–19.00 saatleri arasında ise 8–11 yaş grubu için gerçekleştirilecek. Orta seviye eğitimler ise salı ve perşembe günleri aynı saat dilimlerinde yapılacak.

Spor okullarında dersler 1 Temmuz’da başlayacak.