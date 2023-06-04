Antalya'da Doğa Okulları Antalya Bilim Kampüsü öğrencileri, eğitim yılı boyunca plastik atıkları çöpe atmayıp biriktirdi. 220 kilogram atık toplayan öğrenciler, topladıkları atıkları Muratpaşa Belediyesi’ne teslim etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Doğa Okulları Bilim Kampüsü öğrencileri, nüfus artışı ve hızla yükselen tüketimin neden olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmek ve nitelikli atıklarının geri dönüşümünün önemini vurgulamak için bu eğitim yılında da önemli bir projeye imza attı.

Öğrenciler, yıl boyunca evlerinde, okullarında ortaya çıkan plastik atıkları çöpe atmadılar ve 220 kilogram plastik atık biriktirdiler.

Öğrenciler, topladıkları atıkları Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart kapsamında belediye teslim ederken projeye katılan öğrenci ve öğretmenlere de sertifikaları törenle verildi. Törende Doğa Okulları Müdürü Nadire Öksüz, proje yürütücüsü Coğrafya Öğretmeni Gülten Tağ, öğrencilerini gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla kutlarken Muratpaşa Belediyesi’ne de destekleri dolayısıyla teşekkür etti.