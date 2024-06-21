Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 7. düzenlenen ‘En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz” sloganıyla, bu yıl 7.sini düzenlediği ‘En Güzel Bahçe, Balkon ve Teras Yarışması’nda dereceye girenlere, ödülleri verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törene, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, jüri üyeleri, yarışmacılar ve yakınları katıldı. Tören öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Kent Orkestrası tarafından mini bir konser verildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Apartman bahçesi, açık balkon, kapalı balkon, hobi bahçesi, konut bahçesi, teras, işyeri bahçesi ve site bahçesi olmak üzere toplam 8 kategoriye ayrılan yarışmada dereceye girenler ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı. Yarışmada birinci olanlara 15 bin TL, ikinci olanlara 10 bin TL, üçüncü olanlara ise 7 bin TL ödül takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy tarafından jüri üyelerine de plaket takdim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, "Bu şehri daha güzel bir hale getirmek istiyoruz" dedi.