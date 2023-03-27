Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Birimlerince, Merkez ve Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri-Amirliklerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 48 ekip ve 120 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında “Kasten Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Yoksun Kılma, Uyuşturucu Madde Ticareti,Bulundurma,Kullanma, Resmi Belgede Sahtecilik, Cinsel Saldırı, Tehdit, Hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 13 şahıs, 2yıl altı hapis cezası bulunan 17 şahıs olmak üzere toplam 60 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.