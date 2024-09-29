Antalya’da düzenlenen Türkiye’nin gitar dalında en uzun soluklu festivali olan 13. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali 13’üncü kez müzikseverleri bir araya getirdi.

Bu yıl farklı ülkelerden sanatçıların konuk olduğu festivalin açılışında LucianoLombardi sahne aldı.

Festivalin ikinci gecesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı profesörü aynı zamanda Kanneci’nin de öğrencisi olan Sinan Erşahin ve orkestrası dinleyicilerle buluştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca devam eden festivalin kapanış gecesinde ise Çinli sanatçı Xuanxuan Sun müzikseverlerle bir araya geldi.

Gecenin sonunda Sun’a ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek plaketini, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal ise teşekkür çiçeklerini takdim etti.