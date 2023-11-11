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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’ini yılında saygı ve özlemle andı. Büyükşehir Belediye personeli de saat 09.05’te çalışmalarına ara vererek, iki dakika boyunca Ulu Önder için saygı duruşunda bulundu.ANTALYA (İGFA) - 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenlere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Başkan Muhittin Böcek, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte hayat durdu. Yolda yürüyen vatandaşların yanı sıra araç sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti.

BÜYÜKŞEHİR’DE HAYAT İKİ DAKİKA DURDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Anma törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve belediye çalışanları katıldı.

Genel Sekreter Cansel Tuncer, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saat 09.05’te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi önünden geçen araç sürücüleri de araçlarından inerek, saygı duruşuna eşlik etti. İki dakika boyunca hayat dururken, yoldan yürüyen vatandaşlar da saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anma töreni sona erdi.