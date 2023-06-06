Antalya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında; 42 gram esrar, 37 adet uyuşturucu hap, bin 723 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 96 kök kenevir, 151 adet likit elektronik sigara, 621 adet elektronik sigara, 4 bin 871 paket sigara, 7 bin 360 adet dolu makaron, 23 kilogram tütün ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik sürdürdüğü başarılı çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen jandarma ekiplerince, 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yüklü miktarda yasa dışı maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı ilçe Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 42 gram esrar, 37 adet uyuşturucu hap, bin 723 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 96 kök kenevir, 151 adet likit elektronik sigara, 621 adet elektronik sigara, 4 bin 871 paket sigara, 7 bin 360 adet dolu makaron, 23 kilogram tütün ve 3 adet tabancanın ele geçirildiği bilgisi verildi. Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 162 şahsın yakalandığı, 38 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek 46 olay şüphelisi hakkında da adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.