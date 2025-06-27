Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte Antalya’nın yüksek kesimlerinde vatandaşların rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle ve yayla yollarında yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışmalarını gece gündüz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesine bağlı Sütleğen ve Beldibi Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı asfalt ekipleri, güçlendirme ve şarampol gibi altyapı çalışmaları biten yolda sathi asfalt çalışmalarına başladı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 15 milyon TL bedelle yatırım kapsamına alınan grup yolu, yaz kış yoğun bir şekilde kullanılıyor. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla 6,5 kilometre uzunluğundaki yol daha konforlu hale gelecek. Vatandaşlar, mahallelerinde gerçekleşen iyileştirme çalışmalarından memnuniyet duyuyor.

15 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Kaş Beldibi Mahallesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Beldibi Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir ve Sütleğen Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkan ile yerinde inceledi. Yayla yollarında gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgi veren İsa Akdemir, “Muhtarlarımız, taleplerini başkanımıza muhtarlar toplantısında iletmişti. 2024 yılı içerisinde bu yolumuzun altyapı stabilize çalışmalarını gerçekleştirdik. Kırsal bölgelerdeki yollarımızda kış aylarında altyapı çalışmalarını gerçekleştirir, daha sonra mevsim şartları uygun olduğunda asfaltlamalarına başlarız. Burada 6,5 kilometrelik bir çalışma gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki yollarda gece gündüz tüm personelimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUZ

Sütleğen Mahallesi Muhtarı Gürbüz Erkan, çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getirerek “Beldibi ve Sütleğen Mahallesi muhtarları olarak Büyükşehir Belediyemizden talep ettiğimiz iyileştirme çalışmaları başladı. Yolumuz uzun yıllardır kullanılan bir yol. Bu nedenle çukurlar oluştu, şarampolü yoktu, asfaltı eskimişti. Araçlarımıza zarar verecek düzeye gelmişti. Başkanımız Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşlarına mahallemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Sorunlarımız ortadan kalkıyor, çok memnunuz” diye konuştu.

ÇOK SIK KULLANILAN BİR YOL

Beldibi Mahalle Muhtarı İsmail Özdemir ise, “Beldibi Mahallemizden geçen grup yolu, çevre köylerin ve mahallelerin çok sık kullandıkları, Kaş ile Elmalı arasında ihtiyaç halinde bağlantı kuran bir yoldur. Bakım isteyen bir yoldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, verdiği sözü yerine getirdi, bizi mahrum etmedi” dedi.

MUHİTTİN BÖCEK NE SÖZ VERDİYSE YAPIYOR

Beldibi Mahallesi sakinlerinde Mehmet Topçu, ise “Asfalt çalışmalarımız zamanında, uygun mevsiminde başladı, çok mutluyuz. Burası çok sık kullanılan bir yol. Emeği geçenlere teşekkür ederiz, asfaltımıza kavuşuyoruz. Muhittin Başkanımız ne derse oluyor. O söz verdiyse o sözde bir sıkıntı yok. Başkanımızdan, çalışmalarından memnunuz” diye konuştu.