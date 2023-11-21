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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, iki nokta oluşturduğu ‘Komşu Sofrası’yla vatandaşlara 3 çeşit sıcak yemek ikram etmeye başladı. Komşu Sofrası, her cumartesi, 15.30’da Sedir Mahallesi Şehit Diplomatlar Parkı ve Cumhuriyet Mahallesi Rauf Denktaş Parkı’nda kuruluyor.ANTALYA (İGFA) - Komşu Sofrası’nın bu hafta menüsünde mercimek çorbası, etli kuru fasulye, pilav, turşu ve ayran yer aldı.

Belediyenin aşevince hazırlanan yemeklerin dağıtımı için her iki parkta da saatler öncesinden hummalı bir hazırlık başladı. Masalar, sandalyeler tek tek yerleştirildi, örtüler serildi. Tam saatinde sıcak yemeklerin gelmesiyle servis başladı.

Yemek sırası bekleyen Ayşe Baysan, hizmetten dolayı belediyeye teşekkür ederken organizasyonu görünce misafir olmak istediğini belirtti. 67 yaşındaki emekli öğretmen Ali Zengin ise “Belediye yemek dağıtıyor. Kime dağıtıyor, herkese. Başarılı çalışmalarından dolayı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı takdir ediyorum” dedi.Yemeğe ailesiyle katılan 9 yaşındaki Ayaz Gündoğdu ise yemekleri lezzetli bulduğunu belirtirken 68 yaşındaki Seher Yalçın ise yemeği doyurucu bulduğunu ve beğendiğini aktardı.

Komşu Sofrası her cumartesi saat 15.30’da Sedir Mahallesi Şehit Diplomatlar Parkı ve Cumhuriyet Mahallesi Rauf Denktaş Parkı’nda kurulmaya devam edecek.