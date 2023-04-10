Antalya’da bir kuyumcuda klima motorundan çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, saat 10.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören Arif Bulut hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bulut ve çalışanları kendi imkanlarıyla dumanın geldiği yere yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Tüpten çıkan tozlar nedeniyle vitrindeki altınların üzeri tabaka ile kaplandı. İtfaiye ekipleri açtığı merdivenle ulaştığı klima motorunda gerekli incelemeyi yaptı. İş yerinde küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Yapılan kontrollerin ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı.