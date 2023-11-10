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Günün anlam ve önemine uygun, siyah kıyafetleriyle derse gelen çocuklar saatler 09.05’i gösterdiğinde ellerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunun ardından öğretmenleriyle hazırladıkları Atatürk köşesini karanfillerle doldurdu.

İlk etapta yapılacak tören için derslerde çeşitli etkinlikler yapıldı. Ardından kreş siyah balonlar, bayraklar, afişler ve posterlerle süslendi.

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