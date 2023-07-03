Antalya'da Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Mahallesi’nde bulunan Sabriye Kaya Yaşlı Evi’nde düzenlenen Emektarlar Satranç Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi. Dereceye girenler madalyalarını Başkan Uysal’dan alırken törende yaşlı evi üyesi kıdemli kent sakinleri dans gösterisi de sundu.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Mahallesi’nde bulunan Sabriye Kaya Yaşlı Evi’nde düzenlenen Emektarlar Satranç Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turnuvada mücadele eden herkesi tebrik etti.

Yaşlı evlerinin Muratpaşa'ya özgü bir mekansal model olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Bu yaşlı evlerimiz Muratpaşa'mıza özgü bir mekansal model. Dünyanın da ilgisini çekiyor. Uluslararası toplantılarda da anlatılıyor” dedi.