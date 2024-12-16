Antalya’da Muratpaşa Belediyesi,yılın en keyifli zamanına lezzet katacak atölyelerine başlıyor. Gündemden düşmeyen ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen Dubai çikolatası ve yılbaşı kurabiyeleri atölyeleri 19-20 Aralık’ta gerçekleşecek.Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek atölyeler, 19 Aralık Perşembe, yılbaşı kurabiyeleriyle başlayacak. Zümrüt Kaçmaz’ın gerçekleştireceği atölye, 13.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Serinin yıldızı Dubai çikolatası atölyesi ise 20 Aralık Cuma günü aynı saatler arasında yine Kaçmaz’ın rehberlerinde düzenlenecek. Atölye çalışmaları 21 Aralık 13.00-14.30 arası Gülşah Ilgın’ın gerçekleştireceği ‘Poi Atölyesi’ ve 15.00-16.00 arası Tuğçe Dural’ın gerçekleştireceği ‘Nefes Farkındalık Atölyesi’ ile sona erecek.

Kaynak: igf