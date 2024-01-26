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Tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasına öncelik veren OYAK Çimento, 2014-2017 yılları arasında Antalya'da üretim çalışmaları yürüttüğü alanı tekrar doğaya kazandırıyor.ANTALYA (İGFA) - Karbon azaltım faaliyetlerine 2020 yılında hız veren OYAK Çimento, iklim değişikliğine bağlı riskleri odağına alarak hazırladığı 2050 yol haritası ışığında çalışmalarını her alanda hız kesmeden sürdürüyor.

Çevreci yaklaşımını üretim faaliyetlerinin merkezine koyan OYAK Çimento, bu doğrultuda sektörde fark yaratan çalışmalara imza atıyor.

Gelecek nesiller ve yaban hayatının korunması için elini taşın altına koyan OYAK Çimento, bu doğrultuda Antalya Rehabilitasyon Bölgesi’ndeki çalışmalarına devam ediyor.

2004-2017 yılları arasında söz konusu alanda üretim faaliyetlerini yürüten OYAK Çimento, 3 yıldan daha uzun süredir bölgenin tekrar doğaya kazandırılması için çalışıyor. 19,31 Ha büyüklüğe sahip Antalya Rehabilitasyon Bölgesi, yaban hayatı ilan edilen bir alanda yürütülen ilk rehabilite çalışması olma özelliğini taşıyor.

Madencilik faaliyetleri sonucunda, arazinin doğaya yeniden kazandırılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda, öncelikli olarak şev açıları, kademe ve basamak boyutları uzun süreli stabilite dikkate alınarak yapıldı.

Sert zeminde 4 metre aralıklarla 1 metre derinliğinde kırıcılarla açılan çukurlar toprak ile doldurularak; 3 bin 562 adet kızılçam, 3 bin 150 adet fıstık çamı, 480 adet defne, 392 adet keçiboynuzu, 93 adet servi, bin 194 adet zakkum,3 bin 200 adet lavanta ve 20 adet badem türünün yanı sıra yaban hayat için meyveli ağaç çeşitleri dikildi. 200 kg kızılçam tohumunun da atıldığı Antalya Rehabilitasyon Bölgesi’ne, ayrıca fidanların su ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile 12 bin metre damlama su sistemi döşendi. Aynı zamanda, yaban hayvanları için alana iki adet dört metrekarelik su havuzu da inşa edildi.