Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Çocuk Filmleri Festivali” T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Antalya Migros AVM Paribu Cineverse’te üçüncü gününü de noktaladı. ANTALYA (İGFA) - Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı şehirlerde düzenlenen festivalin Antalya’daki üçüncü günü de sona erdi. 6 Kasım tarihine kadar devam edecek festivalde, film gösterimleri ve atölyeler ile çocuklar keyifli anlar yaşamaya devam edecek.

ATÖLYELER İLE SAHNE DENEYİMİ KAZANMA FIRSATI SUNULDU

Festivalin üçüncü günü “Duyguların Renkli Dünyası: Hislerimizi Canlandırıyoruz” isimli Yaratıcı Drama Atölyesi ve Drama Atölyesi ile devam etti.

Yaratıcı drama atölyesinde çocuklar, çeşitli duyguları keşfederek öğrendiklerini sahneye taşıma fırsatı buldu. Atölye boyunca, çocuklar eğlenceli oyunlar, doğaçlama sahneler ve grup çalışmaları ile dolu dolu bir deneyim yaşadı. Çocuklar, atölye ile kendilerini ifade etme becerilerini geliştirip duygularını renkli bir dünya içinde keşfetme fırsatı yakaladı. Atölye aynı zamanda çocuklar için unutulmaz bir yolculuk oldu ve onları duygularını özgürce ifade etmeye teşvik etti.

Günün ikinci etkinliği olan drama atölyesinde ise katılımcılara yaratıcılıklarını keşfetme ve sahneyle tanışma fırsatı sunuldu. Bir dizi eğlenceli ve öğretici etkinlikle dolu geçen atölye boyunca, katılımcılar oyunculuk becerilerini geliştirirken, topluluk içinde güvenle kendilerini ifade etmenin yollarını öğrendi. Bu süreçte yeni arkadaşlıklar kurarak takım ruhunu deneyimleyen katılımcılar, doğaçlama çalışmalar ve grup aktiviteleri ile yaratıcılıklarını serbest bırakma fırsatı buldu. Kimi katılımcılar sahneye ilk adımlarını atarken, kimileri de sahne deneyimlerini pekiştirme şansı elde etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen film gösterimleri ile çocuklar keyifli vakit geçirmeye 6 Kasım'a kadar devam edecek.