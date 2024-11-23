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Tırnak kesimleri veteriner hekimlerce özel kafes sisteminde hayvana zarar vermeden spiral makinesiyle yapılıyor. Tırnak bakım hizmeti hayvan sağlığını korumak, verimliliği artırmak, hayvanların hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıkları önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor. Tırnak bakım hizmetinden faydalanmak isteyen besiciler kooperatifler ve muhtarlar aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan tırnak bakım hizmetini kırsal mahallelere taşımaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma vizyonuyla tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri, Korkuteli Yelten Mahallesi’nde talepte bulunan üreticilerin büyükbaş hayvanlarının tırnak bakımlarını tramvay hayvan bakım aracıyla yaptı.

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