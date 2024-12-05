Antalya'nın Kumluca ilçesindeki TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla Portakal gönderdiler. Kumluca'nın bereketli topraklarında yetişen portakalları dikkatle toplayan minik eller, asker ağabeylerine moral vermek için büyük bir özveriyle çalıştılar.Mehmet ŞENTÜRK - ANTALYA (İGFA) - Öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde topladıkları meyveleri düzenledikleri özel kutulara yerleştirdiler Hakkâri Şemdinli Dağ Komando Tabur Komutanlığında görev yapan asker abilerine gönderilmek üzere okula getirdiler.

Okul yönetimi tarafından kolilenen portakallar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Adrasan Karakol Komutanı Ercan Arslan’ın katılımları ile kargoya verildi. Okul Müdürü Fatih Çelik, "Öğrencilerimiz bu anlamlı etkinlikle yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiler" dedi.