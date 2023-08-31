Antalya’da, antrenmanlarını aynı zamanda kentte tek olan Muratpaşa Belediyesi buz pistinde yapan Selin Eren, Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Eren, ‘yaz kenti’ Antalya’nın kış sporu buz pateninde madalyalı ilk sporcusu oldu.ANTALYA (İGFA) - Yaz aylarında hissedilen sıcaklığın 50 dereceleri bulduğu Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin kentin aynı zamanda ilk ve tek olan doğal buz pisti, madalyalı bir sporcu çıkardı.

Selin Eren, 8 yaşında bir alışveriş merkezinde yapay bir pistte ilk kez buzun üzerine çıktı. Eren, buzun üzerinde olmanın büyüsüne ilk o zaman kapıldı ama Antalya’da tesis olmadığı için bu spora devam edemedi. Muratpşa Belediyesi’nin kentin ilk ve tek doğal buz pistini açmasıyla Eren, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için spora döndü. Eren, 2019’dan itibarenantrenörüyle, belediye tesisinde çalışmaya başladı fakat karşısına bu kez pandemi çıktı.

Spora ikinci kez ara veren Eren, pandemi sonrası uzun soluklu çalışmalarını ardından katıldığı ilk şampiyonada madalya elde etti. 25 yaşındaki Eren, eğlence amacıyla kurulan 450 metrekarelik pistte hazırlandığı ve haziranda Ankara’da yapılan Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası genç masterler kategorisinde üçüncü oldu.

Eren, pistte yeni madalyalar için çalışmalarını sürdürürken Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Antalya temsilcisi ve eğitmen Tufan Kaya,Muratpaşa Belediyesi Dağyakası Buz Pistinin Antalya için çok değerli olduğunu söyledi. Buz patenin düşünüldüğü kadar zor bir spor olmadığını belirten Kaya, “Öğrenim süresi, kişilerin psikomotor becerilerine göre değişiklik gösterebiliyor. Fakat süreç sonunda herkesin aynı noktada başarıya ulaşabiliyor” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Dağyakası Buz Pisti, Çaybaşı Mahallesi’nde, ‘açık hava çocuk oyun dünyası’ Teneffüs Park içinde yer alıyor. Aynı zamanda bir belediye işletmesi olan buz pistinde buz hokeyi, artistik buz pateni eğitimleri de veriliyor. Pisti aynı anda 60 kişi kullanabiliyor. 45 dakikalık kullanım ücretinin 100 lira olduğu piste abonelik sistemi de bulunuyor.