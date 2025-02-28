Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın 58 usta sanatçısını bir araya getirerek, resim ve heykel sanatının seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturuyor. Türkiye’yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden sanatçıların eserlerinden oluşan Akdeniz Lirikleri sergisi, 4 Mart’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’yı kendi sanatçılarıyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi.

“Bu sergide, seçkin sanatçılarımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz. Akdenizlilik kavramının sınırlarını hayalleriyle genişleten, sezgilerimizi derinleştirip duygularımızı çoğaltan sanatçılarımıza minnettarız. Resim ve heykel gibi kadim sanat dallarının etkisini daha da yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için her yıl etkinliklerimizi yeni boyutlarla geliştirmeye devam edeceğiz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen İbrahim Karaoğlu ise Akdeniz Liriklerinin sanat dünyası için önemini şu sözlerle ifade etti:

“Akdeniz, sosyal yaşamın akışı, çok kültürlülük ve kültürlerarasılığın dinamizmiyle bir hafıza mekânıdır. Kendine özgü ritmi ve coşkusuyla sanatçılar için sonsuz bir esin kaynağı olmuştur. Bu sergi, sanatını Akdeniz’in imgeleriyle lirik eserlere dönüştüren sanatçılarımızın görkemli bir sanat şöleninde buluşmasıdır.”

4 Mart’ta açılışı yapılacak olan sergi, Sista Music Event Grubu’ndan Ceren Sarp Karacaoğlu’nun gitar ve Burcu Kurtel’in flüt dinletisi eşliğinde sanatseverlerle buluşacak. Akdeniz Lirikleri, 30 Mart’a kadar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.