Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), dün gece meydana gelen kuvvetli yağışlarda 4 binin üzerinde personel ile kent genelinde arama-kurtarma ve su tahliyesi operasyonu yürüterek, yaklaşık 45 kişiyi bulunduğu riskli alandan kurtarıp güvenli bölgelere taşıdı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’te yıl içerisinde yağan yağmurun dörtte biri dün gece 4 saatlik sürede şehri etkisi altına aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye, GASKİ ve fen işleri ekibi, kuvvetli yağışların getireceği sel ve su baskınlarına karşı önlem aldı.

ŞAHİN: AFET KRİZLERİNE KARŞI EKİPMANLARIMIZI VE PERSONEL SAYIMIZI ARTIRIYORUZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada dün gece yaşanan kuvvetli yağışlarda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 4 binin üzerinde personelin sahada görev aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Biz, gayretten sorumluyuz. Biz kendi görev alanımızdan sorumluyuz. 6 Şubat itibariyle bu yaşanan olayları her an bir kez daha olacakmış gibi düşünüp kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu yüzden zayıf ve güçlü taraflarımızı çok geç olmadan belirlemeliyiz. Dolayısıyla şehrin güvenliği için afet krizlerine karşı para harcayıp ekipman teminini yapmamız lazım. Bu doğrultuda düzenli aralıklarla ekipman envanterimizi güçlendirip, yenileyerek personel sayımızı artırıyoruz. Bunun yanında kalifiye personel gücünü ve eğitici eğitimlerinin de yerinde ve zamanında yapıp şehrin güvenliğini her daim temin etmek hedefindeyiz.”

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ YAKLAŞIK 400 PERSONELİ İLE SAHADAYDI

GBB İtfaiye Daire Başkanlığı, 390 personel, 65 araç ve 105 motopomp ile kent genelinde 65 noktada arama-kurtarma ve su tahliyesi operasyonu yürüttü. Operasyonlarda yaklaşık 45 vatandaş mahsur kaldığı otopark, ev, araç içi gibi riskli alanlardan kurtarılarak güvenli noktalara taşındı.

Diğer yandan GASKİ ise 25 kılavuz ve vidanjör, 18 büyük pompa, 2 kanal görüntüleme, 12 dalgıç pompa ve 150 personel ile sahadaki mesaisini sürdürüyor. Ayrıca fen işleri ekipleri, sağanaktan dolayı kapanan yolları açarak kentte yaşanacak olası su baskınlarının önüne geçti.

Kuvvetli yağışların meydana geldiği gecenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olası sağanak ve sel baskınlarına karşı alınabilecek önlemler için AFAD Koordinasyon Toplantısına katıldı.