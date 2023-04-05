“En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde Bergama Kaymakamlığı ve Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonunda Murat Gökşin’in yazıp yönettiği, Anti Narko Tiyatro Grubu oyuncularının oynadığı “Keşke Demeden Önce” adlı tiyatro oyunu Bergama Belediyesi Kültür Merkezi’nde (BERKM) de izleyicilerle buluştu.

Bergama Kültür Merkezi’ndeki Tiyatro oyununa Bergama Kaymakamı Avni Oral başta olmak üzere Bergama ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Bergama İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Uğur Abacı, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program uyuşturucuyla mücadelede neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirmeler verilerek başladı. Ardından Anti Narko Tiyatro Grubu, "Keşke Demeden Önce" adlı tiyatro oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Gösterimin ardından konuşma yapan Bergama Kaymakamı Avni Oral, "Uyuşturucu ile mücadele ilçemizin ve ülkemizin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden birisi, emniyet müdürlüklerimiz, jandarma komutanlıklarımız, vasıtasıyla bu mücadeleyi ilçemizde en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. İlçemizde son yılda güzel çalışmalar yapılıyor. Uyuşturucuyla mücadelede sadece kolluk güçlerinin çalışmalarıyla önlenebilecek, önüne geçilebilecek bir olay değil, topyekûn toplumun tüm kesimleriyle mücadele etmemiz gereken bir konu kıymetli velilerimize, annelerimize büyük görevler düşüyor. Bizler son iki yıldır özellikle İçişleri Bakanlığımızın ‘En iyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde ilçemizde yaklaşık 1 yıldır bir çok ailemize eğitim verdik. Eğitimlerimiz devam edecek. Yine bu çerçevede çocuklarımızın uyuşturucuyla tanışmadan önce değişik hobiler edinmesi bir spor dalında bir sanat dalında kendilerini geliştirmesi için çocuklarımıza katkı sunmaya bu zehirle tanışmamalarını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.