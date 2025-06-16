“Camda Antik Ege Koleksiyon Sergisi” ilk kez Selçuk Efes Kent Belleği’nde sanatseverlerle buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Seferihisar Belediyesi ve Ürkmez Sanat Yerleşkesi iş birliğiyle düzenlenen sergide, Antik Ege’nin mirasını, cam ve seramik uygulamalar ile birleştiren eserler büyük beğeni topladı.

Cam/Seramik Esinhanesi Sanatçıları Gülten Kular ve Melih Kular öncülüğünde çalışmalarını tamamlayan kursiyer sanatçıların birbirinden dikkat çeken eserlerinden oluşan sergi 30 Haziran’a kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde ziyaretçilere açık kalacak.

Camda Antik Ege Koleksiyon Sergisi’ne Selçuk Efes Kent Belleği’nde ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin; “Üzerinde çok çalışılmış muhteşem bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Camda Antik Ege Koleksiyonu İlham Veren Kent Efes Selçuk’un da ruhuna çok uygun bir sergi. Biz de Seferihisar Belediyesi gibi sanata çok değer veren bir belediyeyiz. Seferihisar Belediyesi’ne, Ürkmez Sanat Yerleşkesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Daha güzel iş birliklerinde buluşmak diliyoruz” dedi.

GÜLTEN KULAR: ANTİK DÜNYAYI BUGÜNÜN SANATIYLA HARMANLADIK

Cam/Seramik Esinhanesi Sanatçılarından Gülten Kular sergide yer alan eserlerde antik değerlerle günümüz sanat anlayışını birleştirmek istediklerini belirterek; “Binlerce yıl öncesinden süregelen Antik Ege’nin izini camın büyülü dünyasında buluşturduğumuz sergide hepinizle bir arada olmaktan heyecan duyuyoruz. Ege’nin denizinden, rüzgarından, mitolojisinden motiflerine kadar Antik Ege’nin kültürel mirasını cama işleyerek geçmişe bir merhaba deyip geleceğe de selam vermek istedik. Antik dünyayı bugünün sanatı ile harmanlamak istedik” dedi.

ANTİK ÇAĞIN SANATÇILARINA BİR SELAM GÖNDERDİK

Cam/Seramik Esinhanesi Sanatçılarından Melih Kular; Sergide yer alan eserlerin uzun bir çalışma sonrasında ortaya çıktığını belirterek; “Eserlerin üzerinde pek çok tarihi kişiliğin ve pek çok tarihi öykünün betimlendiğini görüyorsunuz ama eser açıklamalarında dikkat edileceği üzere tamamında o eserleri yapanların kim olduğuna dair bir bilgi yok. Biz aslında o eserleri yapan sanatçılara binlerce yıl öteden bir selam göndermek istedik” dedi.

Kursiyer Sanatçı Gülşen Gümüş ise; kurs sürecinin keyifli geçtiğini belirterek Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve belediye emekçilerine teşekkür etti.

Kursiyer Sanatçı Haluk Everekli çalışmalarda Gülten Kular ile Melih Kular’ın büyük katkısı olduğunu belirterek; “Selçuk’ta yer alan müzede bundan tam 3200 yıl önce yapılmış olan eserler yer alıyor. Bizler de şu anda tam 3200 yıl sonra bu medeniyetin yapmış olduğu eserleri tekrar cama nakşederek aynı camı yeniden hayata geçiriyoruz. Biz bu eserleri Cam/Seramik Esinhanesi Sanatçılarımız Gülten ve Melih Hocalarımızın yol göstericiliği ile meydana getirdik. Onlar bizim ışık kaynağımız. Biz o ışığa uçan pervaneleriz. Onların bilgi birikimi, onların deneyim yoğunluğu ve onların dünya görüşünün bize verdiği ışıkla biz bu eserleri meydana getirdik” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından katılımcılar Camda Antik Ege Koleksiyon Sergisi’nde yer alan eserleri beğeniyle gezdiler.